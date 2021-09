Milan, Saelemaekers continua a crescere: bene anche con il Belgio

Alexis Salemeaekers, calciatore del Milan, sta diventando importante non solo per il club rossonero, ma anche per il Belgio

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan. Il belga non è soltanto un esterno di fatica, ma anche un giocatore di qualità. L'ex Anderlecht è uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, che difficilmente ci rinuncia, soprattutto nelle gare più importanti.

Arrivato nel gennaio 2022, la crescita di Saelemaekers non si è mai fermata. In pochi avrebbero scommesso sul suo rendimento, ma lui in poco tempo ha scalato le gerarchie anche all'interno del Milan stesso. Alexis ora è apprezzato anche in Belgio, visto che giovedì ha giocato prima gara ufficiale da titolare con la sua Nazionale. La prestazione è stata positiva. Alexis, insomma, non ha nessuna voglia di fermarsi. C'è ancora tanta strada da fare. Intanto si complica il rinnovo di Kessie. Il punto.