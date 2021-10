Milan, rosso di bilancio dimezzato. Pareggio nel 2022? Il punto

Il Milan chiuderà il bilancio al 30 giugno 2021 con un passivo di 96 milioni. Per l'anno prossimo si punta ad uscire dalla spirale negativa

Daniele Triolo

'Tuttosport' ha ricordato come il Milan abbia convocato l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021 e per la presentazione del bilancio consolidato dal club alla medesima data. I conti del Diavolo si chiuderanno con un passivo di 96,4 milioni di euro: in sostanza, dimezzato il pesantissimo rosso dell'anno precedente (al 30 giugno 2020 era di 196 milioni di euro).

L'Assemblea dei Soci del Milan si terra in prima convocazione martedì 26 ottobre alle ore 16:00: avverrà in modalità telematica, mediante la piattaforma 'Zoom'. Tra Milano e Londra, ha aggiunto il quotidiano torinese, c'è grande soddisfazione per come il club rossonero stia rapidamente risanando i propri conti e colmando le enormi perdite. Soprattutto nella stagione in cui il CoVid ha impattato al 100% sulle casse rossonere.

L'obiettivo della proprietà del Milan, adesso, è quello di abbattere ulteriormente le perdite nell'esercizio che verrà chiuso al 30 giugno 2022 per avvicinarsi il più possibile al pareggio di bilancio. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>