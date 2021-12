Milan-Roma, Pioli si aspetta il recupero di Calabria, Leao e Rebic

Stefano Pioli, tecnico rossonero, recupererà tre importanti elementi per Milan-Roma del 6 gennaio. Attesa anche per Zlatan Ibrahimovic

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli, negli ultimi due giorni, si sia allenato 'a distanza', mediante la piattaforma 'Zoom', per tenere vivo e attivo il tono muscolare. Oggi ultimo giorno di ferie e domani i calciatori rossoneri si ritroveranno a Milanello per riprendere le sedute 'in presenza'.

In vista di Milan-Roma, in programma giovedì 6 gennaio 2022, Pioli potrebbe scartare tre graditi regali di Natale: il recupero di elementi importanti della sua formazione, quali Davide Calabria, Rafael Leao ed Ante Rebic. Con i loro rientri, finalmente, il tecnico del Diavolo avrà più possibilità di far ruotare i giocatori e, di conseguenza, spremerli il meno possibile.

In particolare, l'attacco del Milan di Pioli potrà respirare. Senza Leao e Rebic, e con Pietro Pellegri ancora in infermeria, è stato utilizzato più del previsto Zlatan Ibrahimovic. Il quale, infatti, ha dovuto saltare l'ultima gara del 2021 del Milan, la trasferta di Empoli, per un sovraccarico al ginocchio sinistro.

Domani si capirà se lo svedese avrà smaltito il piccolo problema di fine anno. Il Milan si allenerà anche venerdì 31 dicembre e sabato 1° gennaio 2022, così da preparare nel miglior modo possibile la sfida contro la Roma di José Mourinho. Che sarà anche la prima partita senza Fodé Ballo-Touré, Franck Kessié e Ismaël Bennacer, volati in Coppa d'Africa. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>