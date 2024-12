Milan-Roma: ecco le ultime news su Morata, Pulisic e Theo Hernández

Milan-Roma con Morata. Ma in che ruolo giocherà? — In Milan-Roma l'attaccante iberico sarà in campo dal 1'. Per la 'rosea', però, resta un po' di incertezza sul ruolo che ricoprirà. Potrebbe giocare, come suo solito, da centravanti o da trequartista. Molto dipenderà alla presenza in campo o meno di Pulisic. Ieri lo statunitense si è allenato a parte e soltanto oggi si capirà se si riunirà al gruppo e, dunque, se Fonseca potrà contare sul suo recupero completo dall'infortunio al polpaccio.

Per il quotidiano sportivo nazionale, le sensazioni sono buone e per Milan-Roma sembra esserci fiducia per vedere Pulisic almeno in panchina. Ad ogni modo, le assenze di Rafael Leão e Noah Okafor potrebbero anche indurre il tecnico a schierarlo titolare qualora 'Capitan America' dovesse dare risposte positivi negli ultimi due allenamenti prima della partita.

Tre opzioni per Pulisic. Tra Theo Hernández e Álex Jiménez ... — Qualora giocasse, potrebbe agire o trequartista o esterno offensivo a sinistra, vista l'assenza di Leão. In quest’ultimo caso, dietro alla punta agirebbe Morata (con Tammy Abraham centravanti dal 1’) o Tijjani Reijnders come a Verona, con Filippo Terracciano a far coppia in mediana insieme a Youssouf Fofana.

Infine, Theo. Il francese si è allenato anche alla vigilia di Natale, nonostante le vacanze concesse da Fonseca. Chiaro segnale di voler tornare al top. A Verona, però, non era entrato benissimo. Non è escluso che Fonseca lo lasci ancora in panchina. Specialmente se Álex Jiménez non dovesse giocare sulla linea dei trequartisti.