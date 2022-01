Milan-Roma: Ibrahimovic titolare, a sinistra uno tra Leao e Rebic

Zlatan Ibrahimovic si è allenato ieri in gruppo. Ci sarà per Milan-Roma di giovedì. Uno tra Rafael Leao ed Ante Rebic a sinistra nel 4-2-3-1

Giovedì pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma, partita valida per la 20^ giornata della Serie A 2021-2022. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista del big match tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i giallorossi di José Mourinho, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa del Diavolo.

Zlatan Ibrahimovic si è allenato interamente in gruppo ieri a Milanello. Pertanto, lo svedese va verso una maglia da titolare nel ruolo di centravanti nel 4-2-3-1 di mister Pioli. Rafael Leao ed Ante Rebic, al contrario, hanno svolto una parte di allenamento in gruppo con i compagni e, successivamente, del lavoro atletico personalizzato.

La 'rosea', dunque, ha ipotizzato che uno dei due possa partire titolare, largo a sinistra sulla trequarti, insieme ad Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Con l'altro, di conseguenza, che si accomoderebbe in panchina. In difesa, invece, Pioli ha recuperato Davide Calabria, ma in Milan-Roma dovrebbe giocare titolare, da terzino destro, l'ex di turno Alessandro Florenzi.

Il quale completerà la linea difensiva con Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernández. A centrocampo, vista l'indisponibilità di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, volati in Coppa d'Africa con Costa d'Avorio ed Algeria, spazio a Sandro Tonali con, al suo fianco, Tiémoué Bakayoko. Il bosniaco Rade Krunic potrebbe subentrare a gara in corso.