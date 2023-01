Coppa Italia, Milan punito con il ritiro. Goliardia social dei tifosi

Il Milan di Stefano Pioli, eliminato dalla Coppa Italia, è stato in ritiro a Milanello per ragionare sulle cause. Intanto, su 'Twitter' ...

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli si sia interrogato sui motivi che, nelle ultime due partite, hanno portato prima al pareggio per 2-2 contro la Roma (rimonta di due reti in 6' nel finale) e, successivamente, alla sconfitta interna contro il Torino. Uno 0-1 costato, purtroppo, l'eliminazione immediata dalla Coppa Italia.

Due partite, queste, che hanno lasciato enormi incertezze sia sulla solidità difensiva sia sulla tenta mentale del Milan. Il Diavolo, per giunta, ha perso la seconda gara giocando in superiorità numerica per quasi un'ora di gioco. Naturale e logico che, in casa rossonera, scattasse il campanello d'allarme.

Milan fuori dalla Coppa Italia e 'bloccato' a Milanello da Pioli — Così Pioli, d'accordo con i piani alti di 'Casa Milan', ha cambiato i programmi. L'allenatore ha deciso di portare tutta la squadra a Milanello, anziché liberare i calciatori al termine del match contro i granata. La richiesta della presenza dei rossoneri, in nottata, nel centro sportivo, per il 'CorSport' è stato un modo per lanciare un segnale a Davide Calabria e compagni dopo la brutta prestazione.

Un modo per stare insieme, ragionare su cosa non sia andato e per avere più tempo per analizzare il complicato momento che sta vivendo il Milan. A causa di un calendario fitto, Pioli ha poco tempo per lavorare sugli aspetti da risolvere e, pertanto, ha voluto ottimizzare i tempi. Con l'auspicio che i giocatori abbiano fatto ulteriormente gruppo, onde evitare disattenzioni come quelle delle ultime due partite.

Sui social i tifosi provano a 'restituire' De Ketelaere — Dopo una sessione video, in cui i giocatori del Milan hanno preso coscienza degli errori fatti contro il Torino, c'è stato un confronto tra giocatori e staff tecnico. Quindi, allenamento tattico, pranzo obbligatorio e il liberi tutti, con i calciatori rossoneri che hanno raggiunto le proprie famiglie. È la seconda volta che il Diavolo viene 'punito' con il ritiro, era accaduto anche a fine dicembre dopo lo 0-3 incassato in amichevole dal PSV Eindhoven.

Intanto, il clima non sembra essere dei migliori neanche nella tifoseria del Milan. Tra le varie critiche comparse sui social, anche una goliardica. Un sostenitore rossonero, su 'Twitter', ha messo in scena un finto reclamo ad Amazon, famosa azienda di e-commerce, per avergli recapitato un 'pacco' dal Belgio. Chiaro riferimento all'acquisto, finora insoddisfacente, di Charles De Ketelaere. Lecce-Milan, le probabili formazioni: Tonali out, la scelta di Pioli >>>