Milan, la nota positiva del momento nero: il risveglio di Origi

Divock Origi, attaccante del Milan, è entrato bene nella ripresa del match contro il Sassuolo trovando anche il suo secondo gol stagionale

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, si è soffermato su Divock Origi, attaccante belga classe 1995 che il Diavolo, la scorsa estate, aveva prelevato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza in Premier League con il Liverpool di Jürgen Klopp. L'ingresso in campo di Origi, infatti, è l'unica cosa da salvare del disastroso Milan-Sassuolo 2-5 di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Buttato nella mischia per disperazione, il numero 27 rossonero ha sfrutto alla grande i minuti a sua disposizione.

Milan, Origi è tornato a segnare — Ottimo atteggiamento in campo, un bel destro a giro che si è andato a incastonare all'incrocio dei pali alla sinistra di Andrea Consigli per il secondo gol del Diavolo contro i neroverdi. E suo secondo stagionale, dopo quello in Milan-Monza 4-1 dello scorso mese di ottobre 2022. Un episodio positivo, finalmente, nell'annata di Origi. Da oggi Stefano Pioli, tecnico rossonero, avrà a disposizione un'arma in più - carica e motivata - nella corsa per un posto in Champions League.

Potrà dare il cambio a Giroud e realizzare gol importanti — Potrà far rifiatare Olivier Giroud, anche se è utopico pensare che l'ex Liverpool possa soffiargli il posto da titolare nel derby Inter-Milan di domenica sera. A meno che il mister non opti, nelle prossime partite, per un attacco a due punte. La stagione di Origi nel Milan, finora, è stata tanto travagliata. Caratterizzata da una serie di problemi fisici, che l'attaccante si portava dietro dall'Inghilterra, presi in carico dallo staff medico del Diavolo e della Nazionale belga.

Per un Milan che ha abdicato troppo presto nella difesa dello Scudetto, i gol di Origi saranno fondamentali nella lotta per l'alta classifica. Oggi, infatti, appare complicato che i rossoneri possano ricevere lo stesso da Ante Rebić, in condizione psico-fisica non ottimale.