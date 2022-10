Milan, operazione rinnovo Pioli: l’allenatore può prolungare fino al 2024

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul futuro di Stefano Pioli. L'allenatore di Parma è legato al Milan fino al giugno del 2023, ma il club ha il diritto di esercitare il rinnovo di un ulteriore anno, ovvero fino al 2024. L'intenzione sarebbe proprio questa e, stando anche alle parole del mister, pare non ci siano problemi. "Come nei matrimoni c'è solo da rinnovare le promesse, poi non so se sarà tra un mese o due, non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme", ha detto con tutto serenità ieri in conferenza Pioli.