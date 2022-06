Milan, il tempo stringe: il rinnovo di Paolo Maldini è (ancora) un mistero

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sulla situazione contrattuale di Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica, come ben si sa, è in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno. A 12 giorni dalla scadenza, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, non è ancora arrivato la firma sul nuovo contratto. Una situazione che inizia a far preoccupare i tifosi rossoneri, i quali giustamente iniziano a porsi delle domande chiedendo chiarezza in merito.