Milan, il rinnovo di Giroud ad un passo: accordo fino al 2024

Milan, rinnovo di Giroud a un passo

Gli agenti di Olivier Giroud, si legge, Michael Manuello e Vincenzo Morabito, ieri sono stati a Casa Milan. Hanno parlato con Ricky Massara e hanno definito l'accordo per un altro anno di Giroud al Milan. Olivier non c'era e non ha firmato, sigla che potrebbe arrivare nell'arco di pochi giorni. Il punto restava quello di trovare un accordo sull'ingaggio: aumento da 3,5 a 3,8 milioni a stagione per un'altra stagione insieme, senza escludere un'opzione per allungare fino al 2025. Per quanto riguarda il campo, l'attualità invece dice che il Milan ha un gran bisogno del suo centravanti. Giroud si è fatto squalificare per saltare la partita di Udine e si è visto: Ibrahimovic, al suo posto, ha giocato una brutta partita. Nelle sfide contro il Napoli, sarà fondamentale.