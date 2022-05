Milan, rinnovo con Puma: da 13 a 20 milioni più bonus

Presto il Milan dovrebbe raggiungere il rinnovo con lo sponsor tecnico. Previsto anche un importante aumento di guadagno.

Che il Milan sia tornato è ormai evidente e questo, ovviamente, ha scatenato una serie di reazioni positive. Ne beneficia anche il settore finanziario che dà un'importante novità per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Fino a qualche anno fa i rossoneri erano in difficoltà nel trovare partner e i ricavi erano al minimo. Da due anni, grazie ai risultati sportivi e a una gestione eccellente di Elliott, però le cose si sono ribaltate. Grandi meriti sono di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero che ha curato ogni singolo aspetto con attenzione. Non solo sono arrivati nuovi sponsor, ma è previsto anche il rinnovo con aumento con Puma, sponsor tecnico. L'attuale accordo scade nel 2023, ma è previsto a breve un prolungamento. Il fatto che il Milan sia di nuovo competitivo in Italia e sia tornato stabilmente in Champions League è sicuramente un fattore decisivo. Attualmente lo sponsor paga 13 milioni, ma si dovrebbe passare a 20 più bonus. Inoltre, ci sono stati contatti anche con Emirates, sponsor principale dal 2010.