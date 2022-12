Milan, questione rinnovi: Bennacer rimandato dopo Dubai

Come si legge sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola, in casa rossonera, oltre a quello di Rafael Leao , a tenere banco c'è sempre anche il rinnovo di Ismael Bennacer , il cui attuale contratto scade nel 2024. A complicare il tutto il cambio dell'agente: il centrocampista è passato sotto la procura di Enzo Raiola.

Bennacer, il rinnovo dopo Dubai

Come si legge sul quotidiano torinese, al rientro dalla tournée negli Emirati Arabi, i dirigenti del Milan programmeranno un incontro con il nuovo procuratore di Bennacer per provare a trovare l'accordo per il rinnovo dell'ex Empoli. La richiesta economica dell'algerino non è mai scesa sotto i 4-4,5 milioni di euro a stagione, da capire se il club di via Aldo Rossi si spingerà fino a quella cifra oppure se mettere una cifra inferiore sul piatto e proverà a convincere Bennacer con qualche bonus. La questione del rinnovo del centrocampista resta uno dei temi più caldi in casa rossonera.