Milan, si avvicina il rientro in campo di Kjaer: le sue condizioni

Simon Kjaer, difensore del Milan, si allena in gruppo da inizio ritiro dopo sette mesi di stop. In campo già per qualche minuto a Colonia

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Simon Kjaer, difensore del Milan. Il danese è in fase di recupero dopo l'intervento al ginocchio sinistro subito lo scorso dicembre che gli ha fatto perdere tutta la seconda parte della stagione culminata con la vittoria del 19° Scudetto rossonero.

Milan, torna Kjaer: si allena bene ed è pronto a giocare

Kjaer si sta allenando con i compagni, agli ordini di mister Stefano Pioli, sin dai primi giorni del ritiro di Milanello. Sabato prossimo, in occasione dell'amichevole Colonia-Milan, giocherà i suoi primi minuti dopo la rottura dei legamenti patita durante Genoa-Milan 0-3 dello scorso 1° dicembre 2021 in Serie A.

I primi giorni di allenamento hanno ridato confidenza a Kjaer che, come se il tempo non fosse mai passato, sin dai primi allenamenti per la nuova annata si è contraddistinto per essere un punto di riferimento del Diavolo. Al primo allenamento è andato in testa al gruppo a tirare.

Siccome la possibilità di qualche nuovo problemino dopo un'operazione così delicata è sempre dietro l'angolo, a Colonia Kjaer sarà in campo soltanto per uno spezzone di gara, e, almeno inizialmente, eviterà tripli impegni. Tanto Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno dimostrato di essere centrali più che affidabili.

E va anche considerato come il Milan, in questo calciomercato estivo, preveda, tra fine luglio ed inizio agosto, anche di acquistare un nuovo difensore centrale. Le condizioni di Kjaer, fisiche e mentali, sono però rassicuranti e questa è davvero una bella notizia.