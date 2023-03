Milan, è tornato Calabria: il capitano può giocare anche da centrale

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Davide Calabria , difensore e capitano del Milan che oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo con i compagni. Calabria non gioca dallo scorso 10 febbraio ( Milan-Torino 1-0 a 'San Siro') per un infortunio muscolare e nel gruppo ha la sua importanza.

Possibile un impiego di centrale di destra

In quella posizione, per il quotidiano sportivo nazionale, Calabria può diventare importante per il Milan. Sia per l'attenzione in fase difensiva, sia per come gioca la palla in fase di impostazione. Si vedrebbe, è vero, di meno nella metà campo avversaria, ma il nuovo Milan di Pioli ha altri equilibri. Pur essendo tornato ad aggredire, a difendere in avanti ed a controllare il ritmo della partita, come si è visto contro l'Atalanta.