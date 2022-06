Milan, grande lavoro dello staff: ridotti al 40% gli infortuni muscolari | News

Il Milan è stato protagonista di una strepitosa stagione, culminata con la vittoria del 19esimo scudetto. Nonostante ciò, nella prima parte del campionato i rossoneri hanno dovuto fare a meno di diversi calciatori a causa di diversi infortuni di natura muscolare. Tanti problemi per Stefano Pioli , il quale, come riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', ha dovuto spesso inventarsi sempre nuove soluzioni tattiche.

I grandi risultati ottenuti dal Milan hanno nascosto un dato molto importante. Nel girone di ritorno, infatti, i rossoneri non hanno avuto tanti infortuni muscolari come nella prima parte di stagione. Un grande lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e sanitario ha consentito di ridurre i problemi fisici del 40%.

In vista della nuova stagione, che inizierà il 4 luglio, lo staff è già al lavoro per modificare il piano di allenamenti, in modo tale da evitare più infortuni muscolari possibili. Quello che sta per iniziare sarà un campionato particolare. Ci sarà una sosta molto corposa a causa dei Mondiali - verranno disputati tra novembre e dicembre -, con il Milan che dovrà andare molto forte prima dell'inizio del torneo.