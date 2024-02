Milan, l’Europa League fondamentale: Pioli resta in bilico

Al Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport' non sono più concessi passi falsi come quello fatto a Monza. Pioli si gioca il futuro

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 febbraio - 12:30

Al Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport' non sono più concessi passi falsi come quello fatto a Monza. Contro il Rennes si parte col vantaggio di tre gol. Il quotidiano riporta i possibili risultati ottenuti dal Milan in Europa League. Tanto per cominciare: gli incassi derivati dallo stadio, perché arrivare in fondo all'Europa League garantirebbe altre tre partite a San Siro. Quindi il rendiconto di un'eventuale vittoria nella manifestazione porterebbe un totale di 35-40 milioni di euro nelle casse rossonere. Una cifra comprensiva del market-pool e che tiene conto del ranking storico.