Nell'ultima stagione, Reijnders è stato tra i i giocatori con il maggior numero di presenze, questo rende l'olandese imprescindibile. Non sorprende quindi che sia diventato un punto fermo anche in nazionale , grazie alla stabilità acquisita con il Milan lo scorso anno.

Per questo, contro il Venezia, Fonseca non potrà permettersi di lasciare fuori Reijnders come accaduto al debutto contro il Torino. In quella partita, il rimedio al turnover eccessivo era stato l'ingresso dell'olandese, che aveva fornito l'assist per il gol di Alvaro Morata, avviando la rimonta. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer infortunato e si torna sul mercato? La rivelazione della Gazzetta >>>