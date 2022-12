Milan, RedBird punta sui contenuti sportivi: ecco l’ultima iniziativa

Gerry Cardinale di RedBird, fondo proprietario del Milan, ha stretto un'alleanza con Jeff Zucker: nasce una società per l'entertainment

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come proseguano gli investimenti sportivi di RedBird, fondo proprietario del Milan ufficialmente dall'inizio del mese di settembre. La realtà di Gerry Cardinale, infatti, ha creato una nuova società insieme a Jeff Zucker, ex Presidente della CNN, e International Media Investments, un gruppo di Abu Dhabi attivo nel settore della comunicazione.

RedBird sempre più 'dentro' lo sport — Si chiama RedBird Imi, parte con un capitale di un miliardo di euro e l'idea di investire in contenuti sportivi anche in ambito internazionale. Il fondo di Cardinale, insomma, sta dimostrando di essere interessato ad ogni aspetto economico nello sport. Fino a novembre, non va dimenticato, deteneva il 30-40% delle quote di Wasserman, l'agenzia di procuratori che ha, nella sua scuderia, calciatori come Aymeric Laporte, Federico Valverde, John Stones, Teun Koopmeiners e Weston McKennie.

Nuova sfida, lo stadio per Milan e Inter — Poi RedBird aveva ceduto queste quote di partecipazione al fondo Providence. Ulteriori sfide di RedBird, in ambito Milan, invece, il nuovo stadio. Sarà a 'San Siro', con l'Inter, oppure altrove, per un impianto tutto rossonero? Lo vedremo nei prossimi mesi.