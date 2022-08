Milan a RedBird, Cardinale atteso presto a Milano: le ultime notizie

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, chiamato presto al 'closing' per l'acquisizione della maggioranza del Milan. Ecco quando accadrà

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, si è soffermata su Gerry Cardinale, managing partner del fondo statunitense RedBird Capital Partners che, come si ricorderà, il 1° giugno scorso ha firmato un accordo preliminare per rilevare le quote di maggioranza del club di Via Aldo Rossi dal fondo Elliott.

Questo perché Cardinale, attualmente, si trova in vacanza in Europa, più precisamente in Costa Azzurra, a bordo di uno yacht di fronte alle spiagge di Saint-Tropez. Ieri è comparso su 'Instagram' in una foto insieme a Riccardo Silva, imprenditore italiano, Presidente e comproprietario della franchigia del Miami FC, negli Stati Uniti d'America.

Milan, Cardinale è in vacanza. Ma presto tornerà a Milano

Le vacanze di Cardinale hanno toccato anche l'Italia: è stato intravisto a Capri, in barca a fine luglio, ma non a Milano. Nel capoluogo meneghino, ad ogni modo, tornerà molto presto. È da escludere che sia a 'San Siro' per Milan-Udinese, debutto stagionale dei Campioni d'Italia in carica, in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30.

La 'rosea', però, ha ipotizzato che, nonostante per ora non ci siano segnali di una sua prossima presenza allo stadio, è una possibilità che Cardinale assista a 'San Siro' a Milan-Inter, il derby di sabato 3 settembre, alle ore 18:00. Soprattutto se, nel frattempo, si saranno concluse le pratiche burocratiche per il passaggio delle quote societarie da Elliott a Redbird.

Così fosse, tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre, Cardinale potrebbe ripresentarsi a Milano. Il momento del 'closing' si avvicina sempre di più: vanno definiti gli ultimi dettagli dell'affare. Secondo le ultime stime, il 'vendor loan' (ovvero il prestito che il venditore può concedere all'acquirente per completare l'operazione) potrà arrivare anche a 600 milioni di euro.

Il massimo previsto dalle considerazioni iniziali. In questo modo, di fatto, Elliott renderebbe ancora più solida la partnership che legherà il fondo della famiglia Singer a quello di Cardinale. Anche se le quote di Elliott, nel capitale societario del nuovo Milan, saranno pari a zero. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>