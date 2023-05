Milan, RedBird contro Blue Skye: nessun documento da produrre

Tuttosport riporta le ultime sulla diatriba tra RedBird e Blue Skye in merito alla cessione del Milan. La proprietà rossonera ed Elliott, si legge, sono passate al contrattacco e hanno messo a segno un gol importante nella causa con Blue Skye dei manager Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, che avevano chiesto ai tribunali di Milano, New York e del Lussemburgo di poter accedere agli atti della compravendita del Milan messa in atto dai due fondi. Secondo Blue Skye, infatti, ci sarebbero state delle irregolarità durante il passaggio del 99,93% delle quote del Milan da Elliott a RedBird. Il loro tentativo di disclosure su una vasta gamma di documenti relativi alla cessione del Milan da Elliott al fondo di Gerry Cardinale per 1.2 miliardi di euro è fallito. Di fatto, dopo la pronuncia del tribunale newyorkese che aveva in carico la causa, RedBird non sarà tenuto a produrre alcun documento. LEGGI ANCHE: Le parole dell'ex Milan, Billy Costacurta sui rossoneri