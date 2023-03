La FIGC deve consegnare il dossier Milan a Blue Skye

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, la Figc ha trenta giorni di tempo per consegnare a Blue Skye il dossier Milan. E' quanto ha stabilito martedì 28 marzo il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso della finanziaria contro il rifiuto della Federazione. Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, si legge, continuano la loro battaglia in relazione al passaggio della società rossonera nelle mani di RedBird. Una vittoria di tappa per i due manager, autorizzati a ritirare il faldone sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della nuova proprietà del Milan depositato in Figc. Per la prima volta, si legge, emergono dalle memorie 'difensive' le argomentazioni di Gerald Cardinale e, in fotocopia, quelle di ACM Bidco (l'olandese al 99,9% del Milan), del club stesso e di Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri. Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima