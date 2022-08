Milan, si riparte da Rebic. E Pioli avvisa le concorrenti: “Siamo forti” | News

Proprio in merito alle dichiarazioni rilasciate da Pioli, la 'rosea' riporta alcuni passaggi importanti della conferenza. "Ovviamente azzeriamo la classifica, partiremo da zero come tutti, ma partiremo anche con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo diventati. E porteremo avanti il nostro percorso. Questo è un Milan forte: nei miei giocatori ho rivisto gli stessi occhi e lo spirito della scorsa stagione. Nessuno di noi, me compreso, ha raggiunto il massimo livello. Possiamo ancora crescere, servirà coraggio. Sfavoriti nella passata stagione? Non ci siamo mai preoccupati di quello che si diceva di noi fuori da Milanello. Le motivazioni per questo debutto? La prima è battere un avversario che l’anno scorso non siamo riusciti a superare: Udinese e Juve sono state le uniche con cui non abbiamo vinto", Pioli avvisa tutti: il Milan è forte e ha fame di vittoria. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.