Milan, Rebic ora è indispensabile: la cura Ibrahimovic funziona

NEWS MILAN – E’ l’uomo del momento. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Ante Rebic si sta prendendo il Milan, dopo un girone trascorso quasi sempre in panchina. Il croato è il calciatore che ha beneficiato più di tutti dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, perchè dall’approdo dello svedese ha iniziato a giocare e segnare con continuità.

In questo inizio 2020 ha segnato 5 gol e fornito un assist, con una media gol di una rete ogni 86 minuti. Nessuno ha fatto meglio di lui. Incredibile come si sia completamente capovolta la situazione, considerando che a gennaio c’erano stati dei contatti tra l’agente di Rebic e l’Eintracht di Francoforte per il suo ritorno in Germania. Con l’ingaggio di Ibrahimovic, il passaggio al 4-4-2 e soprattutto un cambio di atteggiamento da parte del giocatore, il croato ha conquistato Pioli e il Milan.

Insomma, dopo tante difficoltà Rebic è diventato indispensabile, in quanto è molto utile anche in fase difensiva. Con il passare delle giornate ha tolto il posto a Rafael Leao ed è riuscito a sfruttare al massimo il lavoro di ibrahimovic in area di rigore, così come è successo nel derby contro l’Inter. Con lui il Milan spera di agguantare un posto in Europa: con la coppia Ibra-Rebic tutto è possibile. Intanto ecco il possibile sostituto di Pioli sulla panchina rossonera, che sembra aver preso quota nelle ultime ore, continua a leggere >>>

