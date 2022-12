Milan, Rebic fa visita ai bambini del Comitato Maria Letizia Verga | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta il bel gesto di solidarietà compiuto da Ante Rebic. L'attaccante del Milan ieri ha fatto visita ai giovani pazienti seguiti dal Comitato Maria Letizia Verga di Monza. "L’incontro è stato organizzato da Massimiliano Borsani, presidente dell’Aldini-Bariviera, società lombarda di calcio giovanile, il quale ha portato 100 regali ai ragazzi in cura. L’associazione, fondata nel 1979, riunisce genitori, volontari, amici sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari in un’alleanza che ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche", riporta il quotidiano romano questa mattina in edicola. Milan, incontro a Capodanno con Leao per il rinnovo.