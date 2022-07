Milan, spunta Ranadivé come possibile socio di Cardinale: RedBird nega

Vivek Ranadivé investirà nel Milan? Il magnate indiano, Presidente dei Sacramento Kings nella NBA, aveva provato a prendere il Chelsea

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Vivek Ranadivé, Presidente dei Sacramento Kings nella NBA, accostato al Milan nelle ultime ore come possibile socio di Gerry Cardinale. Da quando, infatti, è tornato a New York, il managing partner del fondo RedBird Capital Partners ha cercato capitali per finanziare l'operazione di acquisizione della maggioranza del Milan, per 1,2 miliardi di euro, che si completerà con il 'closing' di settembre.

Milan, arriva il magnate Ranadivé in 'aiuto' di Cardinale?

Come noto, una parte del denaro verrà finanziato a Cardinale dallo stesso fondo Elliott Management Corporation, attuale proprietario del Milan, con la formula del 'vendor loan' (prestito del venditore, n.d.r.), molto comune in questi casi, ad un tasso di interesse che oscilla tra il 6 e il 7%. A quanto ammonta la somma di questo prestito? Più avrà successo il 'fund raising' (la raccolta capitali, n.d.r.) di Cardinale negli Stati Uniti d'America, meno importante sarà tale importo.

Cardinale ha deciso di non rivolgersi alle banche per acquistare il club rossonero, bensì di cercare soci finanziatori. Tra questi è spuntato il nome di Ranadivé, che ha costruito il suo impero nel mondo della tecnologia con Teknekron e Tibco per poi fiondarsi nello sport. Prima (2010) è stato co-proprietario dei Golden State Warriors, franchigia californiana della NBA, per poi diventare, nel 2013, proprietario dei Sacramento Kings.

La franchigia biancoviola, pagata 534 milioni di dollari, oggi vale 2,06 miliardi di dollari. Insomma, sembra proprio che il 65enne magnate indiano, ma ormai trapiantato da anni negli U.S.A., sappia come valorizzare un'azienda in ambito sportivo. Recentemente, Ranadivé si è avvicinato al calcio, provando ad acquistare il Chelsea ed ora potrebbe investire nel Milan diventando in pratica socio di Cardinale.

Queste indiscrezioni, avanzate ieri da 'SportMediaset', non hanno però trovato riscontro in RedBird che, finora, ha non ha confermato i 'rumors'. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>