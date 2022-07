Milan, Rafael Leao ora o mai più: serve il rinnovo di contratto

Improvvisamente non si parla più del rinnovo di Rafael Leao con il Milan , dopo mesi di trattative e attese. L'accordo attuale scade nel 2024 ed è blindato da 150 milioni di clausola rescissoria. Ciò significa che almeno per un altro anno quello sarà il prezzo. Però non si può aspettare, appunto. Il portoghese classe 1999 è stato votato miglior giocatore del campionato e ha portato il Milan allo Scudetto con grandi giocate e gol. Secondo quanto riferisce Tuttosport, dentro Milanello sono convinti che Rafael Leao possa crescere ancora e diventare un fuoriclasse assoluto. Anche per questo, nonostante voglia restare al Milan, la richiesta è altissima.

A complicare ulteriormente le cose ci si è messo lo Sporting, con cui c'è una causa in corso per il giocatore. La società portoghese ha vinto i gradi di giudizio e quindi giocatore e LOSC dovranno pagare 20 milioni. Il tutto perché Rafael Leao si è trasferito a zero a causa di un'aggressione subita dai tifosi. Lui quei soldi non li ha e per questo gli è stato pignorato il 20% dello stipendio, con il Milan che ha pagato al suo posto. Ora potrebbe essere Jorge Mendes a saldare il debito, ma poi vorrà ovviamente rientrare di quei soldi. Ecco perché la richiesta da 7 milioni all'anno per il giocatore e di ricca commissione per l'agente. Per il Milan sarebbe un'eccezione, ma per cui potrebbe valerne la pena. Perderlo tra un anno o a zero tra due potrebbe essere pessimo. Servirà che Cardinale faccia uno scatto. Ci sono ancora pochi mesi per arrivare a una fumata bianca.