Milan, il piano per Leao: ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao , attaccante del Milan , che nell'ultimo mese ha preso parte ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale, il Portogallo .

La 'rosea' ha ricordato come Leao, dopo aver lasciato Doha, si sia spostato a Dubai, sede del ritiro invernale del Milan. Qui si è riposato e si è recato in ritiro per un saluto a mister Stefano Pioli ed a tutti i sui compagni di squadra. Un altro segnale d'affetto che non andrà trascurato in ottica rinnovo.