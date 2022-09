Milan, Rafael Leao è tra i migliori Under 23 europei

La più innovativa piattaforma di scouting del mondo del calcio, Delphlyx, ha individuato Rafael Leao, portoghese classe 1999 del Milan, come uno dei migliori giocatori Under 23 d'Europa al momento. È la seconda stagione di questa piattaforma, che ha una novità: ora i Wonderkids vengono selezionati in nove campionati europei. Si tratta della Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, l'Eredivise, la Belgian Pro League, la Primeira Liga e la Super Lig Tuca, oltre alla Serie A ovviamente. La piattaforma elabora i dati ogni giornata e seleziona i più talentuosi in base alle specifiche caratteristiche del loro ruolo. Il modulo scelto è il 4-2-3-1 e ovviamente la punta di diamante è Rafael Leao, che il CorSport ricorda essere stato nominato miglior giocatore del campionato scorso. In porta c'è Gianluigi Donnarumma, classe 1999 attualmente al Paris Saint-Germain e vecchia conoscenza rossonera. Terzino destro Jeremie Frimpong, olandese classe 2000 del Leverkusen, e a sinistra Alessandro Albanese, classe 2000 dell'Oostenda attualmente. Coppia centrale composta da Santiago Bueno, uruguaiano classe 1998 del Girona, e Nathan Collins, irlandese classe 2001 del Wolverhampton e grandissimo prospetto.