Leao, amore Milan. De Ketelaere, ci sei? Maldini e Massara, applausi

Tante le notizie sul Milan pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 6 dicembre 2022. Ma anche uscite fuori nel corso della giornata, sempre foriera di eventi in casa rossonera. Si va dai 'rumors' di calciomercato agli aggiornamenti dal campo, sino ad arrivare alle iniziative di solidarietà per le quali il Diavolo risponde sempre presente. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.