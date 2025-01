Milan, la cura Conceicao ha funzionato: è tornato il vero Leao

A fine dicembre, il Milan ha cambiato allenatore: Paulo Fonseca out, Sergio Conceicao in. Il nuovo tecnico rossonero ha avuto un impatto incredibile sula squadra, che lunedì ha vinto la Supercoppa Italiana battendo l' Inter in finale. Tra i calciatori, quello che ha sentito molto il cambio d'allenatore è stato Rafael Leao , decisivo in finale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Leao è bastato il secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana per mettere a soqquadro la difesa nerazzurra. Dopo aver saltato la semifinale contro la Juventus per infortunio, il portoghese ha recuperato e, entrando al posto di Jimenez, ha ribaltato completamente il Derby. Il cambio in panchina è servito parecchio e lo stesso Leao non ha nascosto le differenze di comunicazione e comprensione con F0nseca. Il numero 10 rossonero, infatti, è stato subito colpito da parole e metodi di Conceicao.