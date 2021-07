Milan, Rafael Leao a caccia della conferma. C’è bisogno di alzare l’asticella

Quella che sta per iniziare sarà la terza stagione di Rafael Leao con il Milan. Il portoghese si gioca la conferma nel pre campionato

L'amichevole contro la Pro Sesto sarà soltanto la prima delle tante amichevoli pre stagionali del Milan. In questi test Stefano Pioli dovrà valutare i calciatori da confermare in vista della stagione 2021-2022. Tra coloro i quali che devono ancora convincere a pieno c'è sicuramente Rafael Leao. Il portoghese, dopo due stagioni in rossonero, ha spesso registrato più bassi che alti. Le qualità del ragazzo non sono in discussione, ma c'è da smussare i suoi limiti nell'atteggiamento in campo. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' Leao, nelle amichevoli pre stagionali, sarà uno dei grandi osservati e dovrà giocarsi le sue chance di restare al Milan. Gli occhi sono puntati su di lui dal momento che non ci sono volti nuovi in rosa. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.