Milan, quanto mancano i gol di Ibrahimovic, Kessie e Rebic

Il Milan fatica molto a trovare la via del gol nelle ultime gare, questo anche per via dello scarso rendimento di Ibrahimovic, Kessie e Rebic.

Matteo Mosconi

Non è un caso se nelle ultime partite disputate il Milan abbia faticato parecchio a trovare la via del gol, come dimostrato nello 0-0 contro il Bologna.

Un dato interessante viene sottolineato nell'edizione odierna di Repubblica, nono quotidiano, che evidenzia come rispetto alla passata stagione manchino i gol di alcuni giocatori chiave.

In particolar modo, quelli di Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie ed Ante Rebic, lo scorso anno autori rispettivamente di 15, 13 ed 11gol in campionato.

In questa stagione i numeri sono decisamente più scarni: 8 gol per lo svedese, 5 per il centrocampista ivoriano e solamente 2 per l'attaccante croato, alla peggiore annata in maglia rossonera. Milan, le top news di oggi: esclusiva Mesbah, ultime su Botman.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI