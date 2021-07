Milan, quanti infortuni lo scorso anno: Ibra e Bennacer tartassati

Tantissimi infortuni nel Milan della stagione 2020-2021: Zlatan Ibrahimovic e Ismaël Bennacer tra i giocatori più colpiti dalla sfortuna

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic e Ismaël Bennacer sono stati tra i calciatori del Milan più tartassati dagli infortuni nella stagione 2020-2021. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, spiegando come il Diavolo di Stefano Pioli abbia pagato un prezzo altissimo, nell'ultima annata, soprattutto tra gennaio e marzo del nuovo anno.

In quel frangente, si sono persi punti importanti per la volata Scudetto. Il Milan ha avuto poco tempo per smaltire le scorie della seconda metà della stagione 2019-2020, dove la squadra era decollata, soprattutto nel post-lockdown. E il tecnico Pioli, quindi, ha dovuto fare i conti con i numerosi stop dei suoi calciatori.

Ibrahimovic si è fatto male a novembre 2020 contro il Napoli e poi di nuovo alla vigilia di Milan-Lazio, a dicembre. Poi c'è stato il calvario di Bennacer, che ha accusato ripetuti infortuni tra lesioni al bicipite femorale e ricadute. Lo staff medico del Milan è consapevole di quanto queste improvvise defezioni abbiano minato il cammino della squadra.

E, pertanto, si sta lavorando in questi giorni a Milanello con l'obiettivo di capire le cause ed evitare che tale problematica si ripresenti anche nella stagione 2021-2022. Ovviamente, il riferimento è a gli infortuni muscolari. Quelli traumatici, infatti, sono per natura imprevedibile.

Il fatto di essere tornati a lavorare in maniera 'classica', con una preparazione atletica completa e non in fretta e in furia, con amichevoli cadenzate e programmate in modo da arrivare in forma per l'avvio del campionato, ad ogni modo, dovrebbe ridurre i rischi di questo tipo.

Gli occhi dello staff medico del Milan, per quanto concerne gli infortuni, oltre che su Bennacer sono puntati su Ibrahimovic. Lo svedese è in fase di riabilitazione dopo l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro. Dovrebbe ricominciare a correre tra qualche giorno se i test andranno bene. Poi ricomincerà a lavorare sul campo con il pallone: l'obiettivo, per lui, è rientrare in campo a 'Marassi' contro la Sampdoria per la prima giornata di Serie A. Milan, offerta per Luis Alberto: tutti i dettagli >>>