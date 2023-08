Milan, Pulisic ha già conquistato tutti: ritrovata la serenità perduta

Milan, un Pulisic ritrovato

Allo statunitense, si legge, sono bastati venticinque minuti di altissimo livello per mostrarsi alla serie A. Pulisic è sempre stato un giocatore di estrema qualità, ma ha attraversato un periodo sfortunato e ora ha scelto il Milan per rimettersi in gioco. Ha ritrovato la serenità perduta, e spera di non essere più tormentato dagli infortuni per vivere una stagione memorabile con i colori rossoneri. L’ex Chelsea è il primo americano a segnare in Bundesliga, Premier League e Serie A.