Effetto Pulisic: i suoi gol possono essere la medicina del Milan

Pulisic - che ieri a Milanello ha svolto allenamento personalizzato - ha saltato gli impegni con la sua Nazionale proprio per rimettersi in forma per il Diavolo. In Milan-Fiorentina, tra una decina di giorni, con i rossoneri decimati in attacco per le assenze di Rafael Leão (infortunato) e Olivier Giroud (squalificato), toccherà a lui prendere per mano il Milan nel momento più delicato della sua stagione.

Ha segnato fin qui tanto: può battere i numeri del Chelsea — La sua titolarità, in fin dei conti, non è mai stata in discussione. Ha vinto sin da subito il ballottaggio, a destra nel 4-3-3, con Samuel Chukwueze e vuole confermare il suo status. Fin qui, in stagione, ha segnato 4 gol e fornito 2 assist in 14 partite: soltanto due volte in carriera ha avuto un rendimento migliore, entrambe le volte con il Chelsea. Ma viaggiando a queste medie può superare anche quei record. LEGGI ANCHE: Milan, quasi fatta per il primo colpo del mercato di gennaio >>>

