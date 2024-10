Anzi, 'Capitan America' avrebbe voluto lottare fino alla fine con i suoi compagni. 'Rei', tra l'altro, di avergli scippato la possibilità di tirare due calci di rigore, poi sbagliati da Theo Hernández e Tammy Abraham, quando lui era il rigorista designato. Anche dall'allenatore, che, per questo fatto, è andato su tutte le furie. Il 'CorSport' ha ricordato come, per la prima volta in carriera, Pulisic sia andato a segno in quattro match consecutivi nei Top 5 campionati europei (ha militato in Bundesliga e in Premier League).