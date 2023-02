Milan, il tuo pubblico vale due volte il Manchester United: i numeri | News

Contro il Tottenham, il Milan ha registrato un incasso record che vale il doppio rispetto a quanto incassa mediamente il Manchester United

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza l'incasso ricavato dal Milan dopo il match vinto contro il Tottenham in Champions League. Sono numeri da capogiro quelli dei rossoneri, i quali hanno incassato due volte tanto quanto incassa in media il Manchester United (4.46 milioni di euro), il club che più guadagna in Inghilterra dalle partite casalinghe. Il dato del botteghino di Milan-Tottenham fa impressione: 9,1 milioni. E' l'incasso più ricco di sempre in Italia: polverizzato il primato di Inter-Barcellona di dicembre 2019 (7,8 milioni). Uno dei migliori di tutti i tempi anche nelle coppe europee.

Questi grandi incassi sono dovuti sicuramente anche un calendario molto favorevole al Milan. I responsabili della biglietteria hanno potuto alzare i prezzi in occasione delle partite contro Juventus, Napoli, Roma e Inter, squadre affrontate nel girone d'andata. Restano Atalanta e Lazio, avversarie per la corsa Champions ma che alimentano sfide di minor fascino. Così la partita col Tottenham era diventata l’appuntamento più caldo del periodo e il pubblico ha risposto in modo caldissimo. In media ognuno dei 74.320 tifosi presenti ha speso 122 euro, un rialzo notevole rispetto alle ultime partite di campionato. La media dei prezzi contro il Torino è stata di 25 euro, 35 col Sassuolo, 42 con la Roma (quota abbonati compresa).

Questa è la conferma di quanto sia fumoso parlare di garanzie su 'prezzi popolari' del nuovo stadio, come ha fatto la maggioranza del Consiglio comunale prima di Natale. Ormai la flessibilità regna sovrana: i tifosi pagano relativamente poco per le partite 'normali', tantissimo per le supersfide. Senza contare che nel nuovo stadio aumenteranno i posti 'corporate' dedicati agli sponsor, che permetteranno di alzare molto i ricavi legati alla componente più commerciale. A proposito della realizzazione del nuovo stadio, il Milan continua a monitorare diverse aree come alternativa alla zona di San Siro, che però al momento resta l'opzione preferita. A breve i club chiederanno di incontrare il Comune per fare il punto dell'iter ancora in fase di stallo, anche se Milan e Inter avrebbero voluto partire con il progetto esecutivo entro la fine di febbraio, obiettivo ormai impossibile da realizzare.