Milan-PSG, per Luis Enrique oggi il Montpellier: test importante

Il Milan, dopo l'appuntamento di domani contro l'Udinese, dovrà affrontare il PSG. Una gara cruciale per i rossoneri che non potranno sbagliare. In palio gli ottavi di finale. Della squadra francese ne parla l'edizione odierna di Tuttosport. Luis Enrique è riuscito a inanellare quattro trionfi, tre in campionato e uno in Champions League.