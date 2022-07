Milan, il programma della settimana entrante: da domani gruppo al completo

Ieri il Milan ha preso parte all'amichevole contro il Colonia , anche se tanti calciatori della squadra di Stefano Pioli non hanno preso parte al match. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', undici calciatori sono rimasti a lavorare a Milanello. Da Maignan a Tonali , passando per Bennacer e Leao : questi sono rientrati alla base solamente questa settimana, in quanto hanno avuto qualche giorno extra di vacanze dopo essere stati impegnati con le nazionali una volta concluso il campionato.

Insieme a loro c'è anche Simon Kjaer , al lavoro per recuperare pienamente dall'infortunio al ginocchio subito a dicembre. Anche Divock Origi lavora a Milanello per recuperare dal problema fisico che si tira dietro da maggio e ha messo nel mirino la partita casalinga del 13 agosto contro l'Udinese.

Da domani Stefano Pioli lavorerà con il gruppo al completo. In questo modo potrà preparare con (quasi) tutti gli effettivi il match amichevole contro lo ZTE, in programma sabato a Zalaegerszeg, in Ungheria. Dopodiché, i rossoneri andranno in ritiro a Villach, in Austria, dal 24 al 27 luglio. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?