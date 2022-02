Milan, problema Kessié: l’ivoriano corre a vuoto e ha la testa altrove

Franck Kessié, centrocampista del Milan, sta vivendo una stagione sotto tono. Pesa la questione contrattuale. Ma va ritrovato al più presto

Franck Kessié , centrocampista del Milan , è argomento di approfondimento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché anche durante Milan-Udinese di venerdì a 'San Siro', l'ivoriano è stato il giocatore rossonero che ha corso più chilometri sul rettangolo di gioco ( 11,187 ). Tanta corsa, però, si è persa nel vuoto, non scavando alcuna differenza tecnica.

Kessié non sembra essere tornato stanco dalla Coppa d'Africa svoltasi a gennaio in Camerun. Pertanto, le cause della sua stagione sotto tono non possono che essere ricercate nella questione contrattuale. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo vincolo con i rossoneri, non ha intenzione di rinnovarlo e ha in mente un futuro altrove. Almeno, questo è il grande sospetto di tutti.