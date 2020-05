Milan, problema attacco: ecco i numeri horror in campionato

MILAN NEWS – Come evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, disponibile in edicola, il Milan ha avuto un serio problema a trovare la via del gol. Con 28 reti segnate, i rossoneri sono il quindicesimo attacco del campionato, alla pari con Torino e Sampdoria. Eppure il Milan tira in porta: è la settima squadra per conclusioni verso la porta.

Krzysztof Piatek e Jesus Suso, ceduti a gennaio, hanno segnato rispettivamente 4 e 1 gol. Zlatan Ibrahimovic ha corretto un po’ il tiro con 3 gol in 8 presenze, ma il vero cecchino è stato Ante Rebic, che ha segnato 6 reti con soli 10 tiri in porta.

A parte loro il vuoto: Rafael Leao 2 gol in 21 presenze, Lucas Paqueta nessun centro in 17 apparizioni, ma anche Samu Castillejo (17 presenze 0 gol), Hakan Calhanoglu (23 presenze 3 gol) e Giacomo Bonaventura (17 presenze 2 gol) non hanno aiutato con il loro score. Un trend che va assolutamente modificato per conquistare l’Europa League. Intanto sembra complicarsi la pista che porta a Marcel Sabitzer: ecco perché, continua a leggere >>>