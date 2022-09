Milan Primavera, il giovane difensore Coubis brillante in Youth League

Andrei Coubis, difensore e capitano del Milan Primavera, a segno su calcio di rigore nella trasferta di Grödig contro il Salisburgo in UYL

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Andrei Coubis, difensore del Milan Primavera, scelto come capitano della formazione Under 19 del Diavolo dal nuovo tecnico dei Giovani Diavoli rossoneri, Ignazio Abate.