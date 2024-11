Le stelle del Milan Primavera: da Stalmach a Scotti — Tra i gioielli più promettenti spicca Dariusz Stalmach, capitano della Primavera, che a soli 18 anni ha già scritto la sua storia con il Milan, diventando il recordman di presenze in Youth League (ben 19). Il polacco ha anche debuttato in prima squadra in Polonia a soli 15 anni e continua a stupire per la sua maturità e leadership in campo, tratti che lo rendono un punto di riferimento per i compagni.

Un altro talento in crescita è Christian Comotto, classe 2008, che a soli 16 anni è un pilastro del centrocampo rossonero. Nonostante inizialmente fosse considerato in ritardo rispetto ai coetanei, ha saputo imporsi come titolare grazie alla sua versatilità. Comotto ha esordito in Youth League a soli 15 anni e 7 mesi, e il suo gioco offensivo, ben lontano dal ruolo difensivo del padre, lo ha reso uno dei prospetti più promettenti del club.

Filippo Bonomi, capocannoniere della squadra con 7 gol in 10 partite, è un altro giocatore da tenere d'occhio. Nonostante non sia una punta pura, la sua polivalenza lo rende un elemento prezioso per Guidi. Con la sua attitudine concentrata sul gioco, Bonomi ha firmato il suo primo contratto con il Milan nel novembre 2023, confermando la sua rapida ascesa.

Non manca nemmeno il figlio d'arte Maximilian Ibrahimovic, che, a 18 anni, ha già firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese, Maximilian ha già dimostrato la sua qualità con 4 gol nelle prime 4 partite di Primavera, incluso un gol spettacolare nel derby contro l'Inter.

Infine, abbiamo Filippo Scotti, classe 2006, che si sta imponendo come uno dei migliori talenti del campionato Primavera. Con 6 assist e 3 gol, Scotti sta dimostrando una crescita costante, affinando le sue capacità di dribbling e di finalizzazione, e diventando sempre più completo grazie all’approccio meticoloso di Guidi.

La Primavera rossonera non è solo una squadra che sta raccogliendo successi, ma è anche un vivaio che sta formando i futuri protagonisti del Milan. Il lavoro di Federico Guidi, unito alla visione e alla supervisione di Vincenzo Vergine, sta dando vita a una generazione di talenti destinata a lasciare il segno nel calcio italiano e internazionale.