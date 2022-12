Portogallo-Svizzera, Leao dalla panchina: il parere di Juanma Lillo

Nonostante abbia una media gol impressionante, anche nell'incontro con la Svizzera Rafael Leao è stato lasciato in panchina dal tecnico Fernando Santos, almeno dall'inizio. Il lusitano in forza al Milan non è mai partito da titolare in questi Mondiali e in molti hanno storto il naso per questo aspetto, tenuto conto che ha già segnato 2 reti nella rassegna iridata.