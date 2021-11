Milan-Porto, Giroud partirà titolare. Poi dentro Ibrahimovic

Olivier Giroud partirà dall'inizio in Milan-Porto, 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Staffetta del gol con lo svedese

Olivier Giroud partirà titolare in occasione di Milan-Porto, partita della 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centravanti francese, entrato in campo soltanto nella ripresa contro la Roma, inizierà la sfida contro i lusitani di Sérgio Conceição: quindi, ci sarà la 'staffetta del gol' con Zlatan Ibrahimovic. Il quale, pertanto, avrà spazio nella ripresa del match.