Milan, Pioli vuole partire forte: De Ketelaere segna già a Milanello

Il Milan di Stefano Pioli vuole partire forte ad inizio campionato. A Milanello si lavora per uno sprint iniziale che dia anche entusiasmo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, ad un mese esatto del giorno del raduno a Milanello. Oggi, infatti, dopo trenta giorni di lavoro e cinque amichevole, il tecnico rossonero può già tracciare un primo bilancio della squadra. Che, lo ricordiamo, a maggio ha vinto il suo 19° Scudetto.

Le certezze del Milan di Pioli, ha commentato la 'rosea', restano solide. Olivier Giroud inquadra, infatti, la porta come sul finire del passato campionato e Theo Hernández è già in ottima firma. Pioli ed il suo staff hanno impostato la preparazione partendo soft, nella prima settimana, dopo il rientro dalle vacanze. Pigiando, poi, sull'acceleratore con il passare dei giorni.

Milan, la preparazione di Pioli verso il debutto in campionato

Infatti, nei primi giorni a Milanello c'è stata una sola seduta. Poi, però, nelle due settimane successive spazio ad una doppia seduta di allenamento. Almeno per quanto permetteva il calendario delle amichevoli internazionali. La scaletta fitta di impegni dalla metà di luglio in poi, così come la scelta del mini ritiro in Austria, sono state studiate in funzione del doppio impegno Serie A-Champions League.

Ora manca l'ultima amichevole precampionato, che si disputerà sabato sera al 'Romeo Menti' di Vicenza. Il programma della prossima settimana, quella che accompagnerà il Milan di Pioli al debutto in Serie A, con lo Scudetto sul petto, a 'San Siro' contro l'Udinese (sabato 13 agosto, ore 18:30), non è ancora stato definito.

Il Milan sta studiando tutto nei minimi dettagli per partire subito in quarta. Ogni cosa è determinante per lo scatto iniziale. Sono ammesse, secondo la 'rosea', anche piccole variazioni al programma, se utili a tenere alta la concentrazione. Ieri, per esempio, il pranzo di squadra è stato sostituito da una merenda pomeridiana.

Dopo l'allenamento, tutti a tavola insieme, a Milanello, per la cena, prima del ritorno a casa e dell'allenamento odierno. A proposito di allenamento: primo, ieri, con i compagni per Charles De Ketelaere. Mister Pioli lo ha presentato alla squadra. Il giovane belga, classe 2001, ha segnato il primo gol e fornito il primo assist. Il suo inserimento sarà graduale: previsti i primi minuti in rossonero nell'amichevole di Vicenza.

De Ketelaere partirà da trequartista, ma può giocare anche esterno. Motivo che, per 'La Gazzetta dello Sport', ha portato il Milan a non intervenire con un altro innesto sulla fascia. Ora altri due innesti, tra difesa e centrocampo, per completare la rosa ed avere tante soluzioni di pari livello. Le rotazioni, infatti, saranno decisive per mantenere alta la velocità iniziale.