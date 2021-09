Milan, Pioli sorride: dal calciomercato estivo due squadre titolari

Il calciomercato estivo ha regalato al Milan di Stefano Pioli, tra conferme, riscatti e nuove acquisizioni, 11 arrivi e 2 potenziali squadre

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, analizzando il calciomercato condotto dal Milan, ha spiegato come Stefano Pioli, tecnico rossonero, possa essere davvero soddisfatto del lavoro compiuto dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Paolo Maldini e Frederic Massara, di fatto, tra conferme, riscatti e nuove acquisizioni hanno messo a segno ben undici colpi. Un lavoro encomiabile che ha consegnato a Pioli una rosa ricca di alternative di qualità.

Ora il Milan di Pioli, così come l'allenatore aveva più volte invocato, può contare, in pratica, su due titolari per ruolo. Si tratta di 22, potenziali giocatori titolari che ora sono chiamati a fare del proprio meglio affinché il Diavolo, nella stagione 2021-2022, sia competitivo nella Serie A italiana e faccia bella figura in Champions League. La società ha cercato di lavorare per colmare le lacune nell'organico che, l'anno passato, anche per via degli infortuni, erano sembrate evidenti.

In porta ecco il bravo Mike Maignan. Dietro di lui, Ciprian Tatarusanu, estremo difensore di grande esperienza, e il giovane Alessandro Plizzari. In difesa, dietro Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernández, ecco Alessandro Florenzi (in luogo di Diogo Dalot), Matteo Gabbia, Alessio Romagnoli (con Pierre Kalulu terzo 'incomodo') e Fodé Ballo-Touré, un'alternativa a Theo dopo anni di buio.

A centrocampo, dietro Franck Kessié e Ismaël Bennacer, fiducia in Sandro Tonali, nel ritorno di Tiémoué Bakayoko e nel jolly Rade Krunic. Sulla linea dei trequartisti, potenziali titolari Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leao, con Samu Castillejo, Junior Messias ed Ante Rebic ad irrobustire il reparto. In attacco, Zlatan Ibrahimovic non è più solo: c'è un super Olivier Giroud e, in aggiunta, il terzo centravanti Pietro Pellegri.

Il Milan di Pioli, insomma, è quantità e qualità. Spetterà al tecnico rossonero, adesso, trovare i giusti incastri ed il giusto amalgama per far decollare una squadra potenzialmente completa in ogni settore del campo.