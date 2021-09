Milan, Pioli: “Scudetto? Serve sforzo enorme. Ho una rosa importante”

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Venezia, ha parlato degli obiettivi stagionali e non si nasconde quando si parla di scudetto

Renato Panno

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Venezia, ha parlato degli obiettivi stagionali e non si nasconde quando si parla di scudetto. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Sulla rosa: "Non avevo bisogno della prestazione di stasera (ieri) per capire di avere una rosa importante. Ho la fortuna di avere giocatori molto forti e disponibili. Abbiamo affrontato una settimana molto impegnativa di testa e di gambe. E, al di là di tutto, a me la squadra è piaciuta anche nel primo tempo. Il Venezia ha chiuso bene gli spazi, era una partita da giocare con la giusta intensità. A ogni modo, presto ci saremo tutti e saremo ancora più forti".

Sullo scudetto: "Credo ci sia qualche squadra più esperta di noi. È chiaro che non abbiamo in rosa giocatori che hanno vinto tanto nella loro carriera. Tuttavia, la società mi ha messo a disposizione un organico molto forte, completo e profondo. Adesso giochiamo a Spezia, poi avremo l’Atletico e infine l’Atalanta. Il gruppo deve essere così: ho tanti titolari. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere: siamo il Milan e dobbiamo provare ad arrivare più in alto possibile. Poi se ci sono squadre più forti lo vedremo sul campo".

Sui singoli: "Leao è uno di quegli elementi che ho travato migliorati e più convinti. Il lavoro fatto l’anno scorso ha dato i suoi frutti. Parliamo di ragazzi di 20 anni, è normale che in un campionato così difficile ci siano state difficoltà. Leao è un giocatore che ci può far vincere qualsiasi partita, ci aspettiamo tanto da lui. Può saltare chiunque ed è un grande vantaggio per la nostra fase offensiva".

"Tonali? Ha sempre lavorato bene e tanto. Ora finalmente sta mettendo in mostra i suoi mezzi fantastici: è un centrocampista completo. Deve sapere che questo è un punto di partenza e non di arrivo. Brahim Diaz? Ha avuto bisogno di ambientamento in un campionato diverso. L'anno scorso giocavamo con un centrocampista, lui è un trequartista di qualità puro. È tornato al Milan con piacere e sono contento che si stia togliendo delle soddisfazioni".