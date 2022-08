Milan, Pioli vuole fare il bis scudetto: solo Capello è riuscito nell’impresa

L'edizione odierna di 'Tuttosport', parlando del Milan, riporta come Stefano Pioli sia nella scomoda posizione di favorito. Una posizione in cui certamente non si trovava nella passata stagione che, in un certo senso, ha anche consentito ai rossoneri di avere meno pressioni e vincere uno scudetto quasi inaspettato. Quest'anno non sarà così, visto che il Milan da sabato inizierà il campionato con il tricolore cucito sul petto.