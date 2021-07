Milan, Pioli scatenato: il tecnico sta provando anche la difesa a tre

Stefano Pioli vuole un Milan dinamico e capace di adattarsi a tante situazioni di gioco differenti. Nei primi test tanti varianti tattiche

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento tattico molto interessante al Milan di Stefano Pioli . Il tecnico rossonero, infatti, ha sempre detto di voler vedere in campo una squadra dinamica, fluida. Un Milan che dovrà essere bravo a sapersi adattare alle varie situazioni ed ai differenti avversari, mutando sempre pelle ma senza mai smarrire la propria identità di gioco.

Questo Milan 'camaleontico', secondo Pioli, potrà fare molta più strada di quanto fatto finora, poiché sarebbe in grado di sopperire, ogni volta, ad eventuali defezioni di interpreti. Il tutto sull'altare dei risultati, che il Milan di Pioli vorrebbe fossero migliori rispetto all'ultima, straordinaria stagione sportiva. Ecco perché, ha sottolineato il quotidiano torinese, in questi giorni a Milanello l'allenatore parmense sta sperimentando molto.

La base di partenza del Milan di Pioli, logicamente, resta il 4-2-3-1 . È il modulo che, dagli albori del 2020, una volta ceduti Jesús Suso e Lucas Paquetá , con l'inserimento di Simon Kjaer in difesa e Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco, ha portato tante gioie al tecnico, alla squadra e, ovviamente, a tutti i tifosi del Milan sparsi per il mondo. Già sul finire dell'annata 2020-2021 , però, si era intravisto qualche cambio anche restando fedeli al modulo.

In Juventus-Milan, per esempio, sia Ante Rebic sia Rafael Leao, alternativamente esterni sinistri d'attacco in questo sistema, erano andati in panchina. Si era allargato a sinistra Hakan Calhanoglu (oggi partito in direzione Inter) ed era stato inserito Brahim Díaz dietro Ibra. A volte, poi, il turco ha giocato da esterno sinistro a centrocampo, con Rebic o Leao da seconda punta al fianco di Zlatan, in un 4-4-2 piuttosto palese.